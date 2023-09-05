Изъятие "военного" НДФЛ у общин разрушит систему обороны Украины, - АГУ

Аргумент местных властей: они и сейчас отдают 45% поступлений от "военного НДФЛ" на нужды Объединенных сил ВСУ. Кроме того, расходы из-за полномасштабной войны значительно превышают поступления от "военного НДФЛ" (речь идет о расходах на оборону, обеспечении переселенцев, восстановлении инфраструктуры, помощи военным и их семьям и т.п.).

"Военный НДФЛ" - это налог на доходы, который платят со своих зарплат военные. Сейчас 64% от уплаченного НДФЛ идет в местные общины (остальные распределяются между государственным и областным бюджетами).

Зарплаты военных после начала полномасштабной войны существенно выросли, поэтому увеличились и поступления от НДФЛ. Органы местного самоуправления получили 106,4 млрд. грн. Однако 45% этой суммы фактически вернули военным.

военные подразделения непосредственно обращаются в органы местной власти, в которые они уплачивают НДФЛ. Те оперативно реагируют на потребности и закупают оборудование, технику и т.д. Это происходит быстрее, чем через органы центральной власти (но с согласованием с Генштабом);

при этом бюджеты городов прозрачны, а решение о распределении средств принимают местные депутаты.

Ассоциация городов также отмечает: дополнительные расходы из-за полномасштабной войны на 77% превышают размер "военного НДФЛ". Населённые пункты вынуждены восстанавливать разрушенную инфраструктуру, дома, обеспечивать переселенцев, оказывать помощь военным. Если их лишить такой возможности, денег на это не будет.