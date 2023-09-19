Изъятие акцизных марок, выданных производителям, неприемлемо, - "Укртютюн"

Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" обращается в Кабинет министров Украины с призывом не изымать из обращения акцизные марки старого образца, полученные от ГНС до 1 сентября 2023 г.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление ассоциации.

В ассоциации заявляют, что изъятие таких марок противоречит законодательству Украины, согласно которому в случае изменения образца акцизной марки уже закупленные марки предыдущего образца применяются в производстве табачных изделий для их полного использования.

"Укртютюн" отмечает, что изъятие из обращения акцизных марок старого образца не имеет оснований, ведь это не повлияет на уменьшение доли нелегальных табачных изделий. По данным KANTAR Украина, по состоянию на июнь 2023 года доля нелегальных сигарет в Украине составила 19,5%. При этом около двух третей нелегального рынка - это продукция без каких-либо акцизных марок.

Ассоциация считает, что попытка реализовать такое решение правительства будет иметь крайне негативные последствия для индустрии, бизнес-среды, инвестиционной привлекательности Украины и налоговых поступлений. Также эта инициатива не повлияет на динамику нелегального рынка табачных изделий, который находится вне правового поля, а лишь исказит легальный рынок, создав искусственные изъятия легальной продукции.

Кроме этого "Укртютюн" отмечает, что принудительное изъятие марок старого образца процедурно невозможно и никоим образом не предусмотрено действующим законодательством, поскольку легально производимая продукция уже находится в розничной торговле по всей территории Украины. Такой шаг приведет лишь к неоправданным потерям для легального бизнеса - для производителей, оптовых торговцев и ритейла.

"Мы неоднократно предоставляли правительству предложения по комплексу мер, направленных на противодействие нелегальной торговле табачными изделиями. Обращали внимание на алогичность изменения образца акцизной марки на табачные изделия в вышеописанной ситуации и коррупциогенную составляющую, традиционно доминирующую над принятием соответствующих решений. тем, чтобы довести свои ошибочные решения до полного абсурда, создавая искусственные проблемы легальному бизнесу и полностью игнорируя нелегальный рынок", - подчеркивает генеральный директор ассоциации Наталья Фесюн.

Напомним, в украинскую ассоциацию производителей табачных изделий входят крупнейшие производители табачных изделий на рынке Украины: ЧАО "Филипп Моррис Украина", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЧАО "АО "Табачная компания BAT - ", ПИИ "Империал Тобако Юкрейн", ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина".