Похищали и терроризировали людей. В Днепре задержали банду преступников

По данным следствия, в состав банды входили 10 человек, большинство из которых были ранее судимы. Лидером является местный уголовник, ожидающий наказания в СИЗО за разбой и грабежи. Он дистанционно "руководил" бандой.

Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях и вымогательстве денег, в частности, у представителей малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань" бандиты угрожали насилием и уничтожением имущества.

Для маскировки участники банды меняли авто и поддельные номерные знаки, а также пользовались париками и ложными удостоверениями СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов преступной деятельности. Банда украла местного предпринимателя и удерживала его. Бизнесмена избивали и психологически давили. Таким образом бандиты получили ключи от его частного дома и похитили более миллиона гривен наличных.

СБУ задержала пятерых участников группы при попытке похитить человека. Еще четверо фигурантов задержаны во время следственных действий по местам их проживания.

Задержанным объявили подозрение по трем статьям УКУ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ разоблачила в Днепре преступную группировку (ssu.gov.ua)