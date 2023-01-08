RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Используют "спецпропуска". Россияне на оккупированных территориях собирают информацию о местном населении

Фото: Россияне на оккупированных территориях собирают информацию о местном населении (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне на временно оккупированных территориях собирают данные о местных жителях и их передвижении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Враг использует "спецпропуска", которые нужны для движения между населенными пунктами захваченных районов Запорожской области.

"Россияне ограничили свободное передвижение гражданских и теперь, чтобы выехать из Мелитополя или Бердянска, необходимо иметь разрешение от "комендатуры". При заполнении нужно указать цель передвижения и персональные данные того, кто едет, и к кому", - отметили в ЦНС.

Таким образом, оккупанты не только препятствуют движению жителей, но и собирают информацию о связях гражданских друг с другом.

Кроме этого, противник заблокировал выезд на подконтрольные правительству Украины территории, несмотря на заявления о необходимости "эвакуации".

"Захватчики превратили ТОТ в режимный объект или тюрьму под открытым небом, где ты должен отчитываться о каждом движении, но даже это не гарантирует тебе покой", - добавили в Центре сопротивления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины