Используют "спецпропуска". Россияне на оккупированных территориях собирают информацию о местном населении

Враг использует "спецпропуска", которые нужны для движения между населенными пунктами захваченных районов Запорожской области.

"Россияне ограничили свободное передвижение гражданских и теперь, чтобы выехать из Мелитополя или Бердянска, необходимо иметь разрешение от "комендатуры". При заполнении нужно указать цель передвижения и персональные данные того, кто едет, и к кому", - отметили в ЦНС.

Таким образом, оккупанты не только препятствуют движению жителей, но и собирают информацию о связях гражданских друг с другом.

Кроме этого, противник заблокировал выезд на подконтрольные правительству Украины территории, несмотря на заявления о необходимости "эвакуации".

"Захватчики превратили ТОТ в режимный объект или тюрьму под открытым небом, где ты должен отчитываться о каждом движении, но даже это не гарантирует тебе покой", - добавили в Центре сопротивления.