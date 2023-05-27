Использует опыт войны в Украине. В Пентагоне представили новую киберстратегию

Секретная киберстратегия Минобороны Штатов была передана Конгрессу на этой неделе. Она дает указание оборонному ведомству ввести в действие концепции и задачи защиты киберпространства, изложенные в Национальной стратегии обороны на 2022 год.

Как указано в несекретном информационном бюллетене о киберстратегии на текущий год, она основана "на реальном опыте".

"Эта стратегия дополнительно информирована о вторжении России в Украину в 2022 году, которое продемонстрировало, как кибер-возможности могут использоваться в крупномасштабном обычном конфликте", - сказано в документе.

Вот какой опыт сформировал подход Департамента к киберпространству:

Департамент будет максимально использовать свои кибервозможности для поддержки комплексного сдерживания, использование операций в киберпространстве совместно с другими инструментами национальной власти.

Департамент будет проводить кампании в и через киберпространство ниже уровня вооруженного конфликта, чтобы усилить сдерживание и расстроить противников.

Наконец, Департамент признает, что глобальная сеть союзников и партнеров США представляет собой фундаментальное преимущество в киберпространстве, которое необходимо защищать и усиливать.

В новой стратегии Штатов о киберпространстве Китай выделяется как "основной вызов в киберпространстве".

Отмечается, что Пекин сделал "значительные инвестиции в военные кибервозможности и уполномочил ряд прокси-организаций осуществлять злонамеренную кибердеятельность против Соединенных Штатов".

Также в резюме говорится, что РФ "представляет собой серьезную угрозу в киберпространстве, о чем свидетельствуют ее пагубные усилия по влиянию на Соединенные Штаты и неоднократные кибератаки на гражданскую критически важную инфраструктуру Украины".

Как отмечает CNN, примером того, как американские военные хакеры пытаются "расстроить" противников, стал эпизод 2018 года, когда Киберкомандование временно отключило российскую ферму троллей, что распространяла дезинформацию во время выборов 2018 года.

Украина укрепляет кибероборону

Как отмечали в Пентагоне в начале весны, за последний год в Украине повысился уровень кибербезопасности, что позволяет при обмене информацией защищать и американские интересы.

Около недели назад Украина официально присоединилась к Центру передовых технологий по киберобороне НАТО, который занимается, в частности, борьбой с кибератаками и киберзащитой информационных систем, а также обучением и подготовкой специалистов по киберзащите НАТО.