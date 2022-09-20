Использование коксующегося угля на ТЭС затруднит работу котлов, - "Укркокс"

"Обычно тепловые электространции используют либо газовый уголь, либо антрацит, а коксующийся уголь - это промежуточная марка. Очень спорный вопрос, как этот уголь себя поведет. Мое мнение - будет образовываться гарнисаж на стенках котлов, что затруднит их работу", - отметил эксперт.

По его словам, потребность в коксующемся угле в Украине существенно упала в связи с критической ситуацией в металлургической отрасли. Это существенно повлияло на работу единственного предприятия, добывающего эту марку - ШУ "Покровское".

"Нет гарантий, что в случае остановки предприятия и завершения войны, добычу удастся восстановить", - добавляет Старовойт.

Напомним, ранее Минэнерго сообщило, что экспорт коксующегося угля из Украины запрещен - потому что этот уголь может быть использован для тепловой генерации.

В свою очередь президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что коксующийся уголь не дает во время сжигания такого эффекта, как энергетический уголь, и поэтому его использовать экономически нецелесообразно.