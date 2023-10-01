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Исполнитель ремонта Дегтяровского моста объяснил, почему упали балки

Фото: Дегтяревский мост в Киеве (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Сергей Новиков

Группа дорожно-строительных компаний RDS, выполняющая работы по реконструкции Дегтяровского путепровода, объяснила причины падения балок пролетной части и заявила, что последствия будут ликвидированы за ее счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение RDS в Facebook.

"При выполнении монтажа 7-й балки в проектное положение она потеряла свою устойчивость. При падении была задета часть уже смонтированной конструкции, что привело также к нарушению ее устойчивости и падению других 6-ти балок пролетного строения. Учитывая сложившуюся ситуацию, устранение всех недостатков будет осуществляться за счет группы компаний RDS. Отмечаем, что ответственными за выполнение работ на объекте является группа компаний RDS", - сообщила компания.

Исполнитель работ отметил, что ущерб городскому бюджету не нанесен. Стоимость реконструкции не увеличится. Однако срок выполнения ремонтных работ может увеличиться.

"Работы выполнялись согласно графику, однако из-за необходимости устранения недостатков срок ввода в эксплуатацию развязки увеличится на более поздние сроки", - говорится в сообщении.

Что произошло

Сегодня на улице Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошла чрезвычайная ситуация - во время монтажа обрушились балки. На место оперативно выехали аварийно-спасательные службы.

В частности, при монтаже седьмой балки она потеряла устойчивость, а во время падения задела часть смонтированной конструкции. В результате также упали остальные шесть балок пролетного строения.

Как заявили в КГГА, ответственность за работы на объекте несет непосредственно подрядчик.

Ожидается, что движение транспорта на участке улицы Довженко будет возобновлено до 05:00 2 октября.

Реконструкция Дегтяровского путепровода началась в июне. Работы планировалось завершить к 30 ноября.

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Киев