"Окна возможностей быстро закрываются". Как принудить Россию к реальным переговорам

Позвольте мне начать с того, что сегодня – 25-летие террористической атаки 11 сентября в Соединенных Штатах. И знаете что? На нашей конференции сегодня присутствует 90 участников из Соединенных Штатов. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами в этот день. И от всего сердца – наши мысли с вами и со всем американским народом в этот день.

Я также хочу напомнить, что в 2001 году Украина тоже была вместе с Соединенными Штатами. Украина присоединилась к международной антитеррористической коалиции, и никто никогда не забудет кадры с башнями-близнецами. И поэтому я хочу сказать: сегодня в Украине у нас есть сотни, если не тысячи, таких разрушений.

Все стоящие там дома, конечно, очень отличались от башен-близнецов. Но все эти места смотрятся одинаково. Террористов нужно остановить.

Теперь позвольте сказать несколько слов о главной теме нашей конференции. Лозунг "Мир через силу" достаточно известен. Многие думают о президенте Дональде Трампе, когда его слышит. И, возможно, он один из тех, кто лучше знает, как его использовать. Но именно он его не придумал. Многие думают о Рональде Рейгане, но это тоже был не он.

Оно произошло от Невилла Чемберлена. Именно так. Британского премьер-министра, известного своей политикой умиротворения Гитлера.

Поэтому, знаете, это очень хорошо показывает: даже если слова могут звучать убедительно, но если за ними нет реальной силы, они не имеют значения.

Именно поэтому мы назвали нашу конференцию "Мир через силу СЕЙЧАС", речь идет о немедленных действиях. О немедленных действиях Украины, Европы, Соединенных Штатов и других партнеров. И у нас есть уникальный шанс действовать сейчас благодаря чудесам, которые совершили украинцы.

Конечно, с помощью наших западных друзей в России горят военные аэродромы, уничтожаются ракетные заводы, а автозаправки остаются без горючего. Украина сейчас уничтожает больше вражеских солдат, чем Россия может набрать, и освобождает почти столько территории, сколько враг захватывает. Украина действительно стала европейской сверхдержавой и военной Кремниевой долиной. И все этому удивляются.

Но я хочу вам сказать: эта земля имеет долгую историю таких чудес. И я хочу привести лишь несколько важнейших примеров из недавней лекции профессора Тимоти Снайдера.

Именно на этой территории были построены первые города человечества – первые известные нам города – за столетие до древних городов Месопотамии, более 6000 лет назад. Именно на этих территориях люди впервые заговорили на языке-предке для родных языков половины мира – праиндоевропейском языке – около 6000 лет назад. И именно на этой территории две с половиной тысячи лет назад скифы изобрели новое оружие – складной лук. Он был гораздо легче, значительно смертоноснее и стал уникальным военным изобретением, изменившим способ ведения войны во всей Евразии.

И, наконец, наконец – верите или нет – первые следы использования колеса датируются примерно 6000 годом назад. Их нашли в древних медных приисках в Карпатских горах. Именно так. На территории, которая сегодня является Украиной.

И с такой историей инноваций на этой территории неудивительно, что Украина стала военной долиной Кремниевой и европейской сверхдержавой. И тоже не удивительно, что наш враг отчаянно стремится завладеть этой невероятной территорией.

Почему сейчас существует реальный шанс достичь мира через силу? Если очень упрощенно, я могу определить силу так: ресурсы, которыми располагает нация, умноженные на волю к борьбе, умноженные на инновации.

Украинская воля к борьбе изначально была преобладающей. Украинские инновации стали преобладающими в 2026 году. Именно благодаря этому двойному преимуществу появилось окно возможностей. Окно возможностей вынудить нашего врага сесть за стол для серьезных и реальных переговоров о прекращении войны.

И, пожалуйста, помните: такие окна возможностей встречаются очень редко и быстро закрываются.

А теперь плохие новости. Плохие новости – наш сильный и умный враг также ищет собственные окна возможностей. Не для того чтобы сесть за стол для серьезных и реальных переговоров, а чтобы заставить нас принять их абсолютно неприемлемые условия.

И сейчас они видят свое главное окно возможностей в приближения зимы и нашей неспособности перехватывать их баллистические ракеты. Недавно они увидели свое окно возможностей в реактивных дронах. Но насколько я понимаю, очень скоро Украина начнет производить очень эффективный ответ.

Итак, окно против окна. Я бы сформулировал самый важный вопрос этого момента так: Кто эффективнее воспользуется своим окном возможностей?

Поэтому сейчас нам нужно быстрое и существенное усиление третьего компонента силы – ресурсов. И во многом это зависит от вас, наших западных друзей и партнеров.

Сейчас нам нужно, чтобы наши дорогие партнеры оказывали еще больше военной и финансовой поддержки, больше инвестировали в украинскую оборону и усиливали санкции против врага, чтобы уменьшать его ресурсы.

И самое важное – этой зимой Украина должна иметь самое защищенное небо в мире. Ваш самый нравственный поступок приведет к самому прагматичному результату. Тогда у нас будет реальный шанс максимально эффективно воспользоваться нашим окном возможностей. И, наконец, заставить нашего врага сесть за стол для серьезных переговоров.

Да, я думаю, что это тот момент и, думаю, это будет главным посланием нашей конференции Ялтинской европейской стратегии. Когда я говорю "Ялта" – я думаю о Крыме.

Знаете, Украина создала невероятно болезненную точку давления для нашего врага в Крыму. Вы знаете, я люблю нашу Ялтинскую европейскую стратегию. Но должен сказать абсолютно откровенно: Ялтинская европейская стратегия президента Зеленского в Крыму сейчас выглядит еще более впечатляющей и мощной.

Наши две стратегии имеют одно большое отличие. Наш проект – долгосрочный, а президент Зеленский – дальнобойный. Но я верю, что наши две стратегии будут работать вместе очень эффективно.