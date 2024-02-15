Не исключена повторная атака. Украинцев предупредили об опасности

Военные не исключают, что Россия может повторить ракетную атаку. В Черном море остается на дежурстве носитель ракет - фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она объяснила, что после ночной атаки в Черном море остается на дежурстве российский фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный ракетами.

Как отметила Гуменюк, россияне могли выпустить до половины залпа "Калибров" из фрегата, но на нем, вероятно, еще остаются ракеты.

"Помним о том, что это не уменьшает угрозы. Потому что готовые снаряженные ракеты на нем есть. Он (фрегат Адмирал Макаров, - ред.) на дежурстве. Абсолютно не исключено даже повторение ракетного удара", - сказала она.

Напомним, Наталья Гуменюк ранее отметила, что фрегат "Адмирал Макаров" мог запустить крылатые ракеты по Украине сегодня. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне атаковали Украину двумя "Калибрами".

Массированная атака 15 февраля

Утром 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами разных типов. Вражеские ракеты долетели даже до западных областей Украины. Под ударом находились Львов, Киев, Запорожье, Днепр, Полтавская область и другие регионы.

В результате вражеской атаки есть пострадавшие, в частности, во Львове и Запорожье.

Детальнее о сегодняшней атаке и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.