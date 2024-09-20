ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вызовы интеллектуальной собственности в эпоху ИИ: FAVBET Tech подвела итоги участия в IT Ukraine GR Conference 2024

Пятница 20 сентября 2024 10:35 promo
UA EN RU
Вызовы интеллектуальной собственности в эпоху ИИ: FAVBET Tech подвела итоги участия в IT Ukraine GR Conference 2024 Фото: FAVBET Tech подвела итоги участия в IT Ukraine GR Conference 2024 (IT Ukraine Association)
Автор: Александр Мороз

В Киеве 12 сентября состоялась крупнейшая отраслевая конференция по ИТ-праву - IT Ukraine GR Conference 2024, организованная IT Ukraine Association. Украинская технологическая компания FAVBET Tech выступила партнером мероприятия , а ее CEO, Артем Скрипник, модерировал панельную дискуссию на тему "Эпоха ШИ и других инноваций: влияние технологий на регулирование интеллектуальной собственности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

IT Ukraine GR Conference собрала представителей государства, бизнеса, юристов, финансистов, HR-специалистов и других экспертов для обсуждения актуальных вопросов ИТ-права и Government Relations. В ходе мероприятия участники обсудили пять ключевых направлений: интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС, цифровую трансформацию, эпоху искусственного интеллекта, налогообложение для ИТ-бизнеса, а также инвестиции и M&A в IT-секторе.

Панельная дискуссия под модерированием Артема Скрипника была посвящена вызовам в сфере защиты интеллектуальной собственности в условиях быстрого технологического развития. Среди основных тем обсуждения:

  • Воздействие искусственного интеллекта на авторские права и патентное право, вопросы регулирования интеллектуальной собственности.
  • Как защитить данные с помощью инструментов права интеллектуальной собственности
  • Новые подходы к регулированию интеллектуальной собственности в цифровую эру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
NEWS
Не только Киев. Ухудшение качества воздуха фиксируют по Украине (карты)
Не только Киев. Ухудшение качества воздуха фиксируют по Украине (карты)
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти