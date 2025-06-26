ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Выбросы углекислого газа достигли максимума в рекордно теплый год на планете

США, Четверг 26 июня 2025 09:02
UA EN RU
Выбросы углекислого газа достигли максимума в рекордно теплый год на планете Фото: выбросы углекислого газа обновили рекорд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Война России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке осложняют переход к чистой энергии. Выбросы углекислого газа снова побили рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Energy Institute.

В 2024 году мировое энергоснабжение выросло на 2%. Впервые с 2006 года рост показали все источники: нефть, газ, уголь, атом, гидро и ВИЭ.

Такое одновременное расширение использования топлива и возобновляемой энергетики подчеркнуло сложность перехода к чистой энергии.

Рекордные выбросы CO2

Выбросы углекислого газа достигли нового максимума, превысив 40,8 Гт - на 1 % больше, чем годом ранее. Это уже четвертый подряд год рекордных значений.

Растущее потребление природного газа (+2,5 %) и угля (+1,2 %) остается главной причиной выбросов.

Бум возобновляемой энергетики

Ветровая и солнечная генерация выросли на 16%, то есть в девять раз быстрее общего спроса на энергию. Однако даже рекордный прирост возобновляемых источников энергии не компенсировал рост ископаемых источников. По оценкам, темпы наращивания ВИЭ далеки от цели утраивания мощности к 2030 году

Климат и геополитика

Прошлый год стал самым теплым в истории: температура впервые превысила 1,5 градуса над доиндустриальным уровнем. Войны в Украине и на Ближнем Востоке перенацелили потоки нефти и газа, усилив опасения по поводу надежности поставок и влияния на выбросы.

Эксперты Kearney и KPMG отмечают, что несмотря на амбиции COP28, мир отстает от нужного курса. Для достижения нулевых выбросов к 2050 году требуется более быстрый отказ от нефти, газа и угля и поддержка ВИЭ. Текущая ситуация ставит под вопрос эффективность существующих климатических пактов.

COP28 - конференция ООН по изменению климата, которая прошла в Дубае в 2023 году. На ней страны подписали пакт о переходе от ископаемого топлива в энергетических системах с целью достижения нулевых выбросов к 2050 году .э

Напомним, 2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Глобальное потепление Соглашение по климату
Новости
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины