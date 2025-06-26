Выбросы углекислого газа достигли максимума в рекордно теплый год на планете
Война России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке осложняют переход к чистой энергии. Выбросы углекислого газа снова побили рекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Energy Institute.
В 2024 году мировое энергоснабжение выросло на 2%. Впервые с 2006 года рост показали все источники: нефть, газ, уголь, атом, гидро и ВИЭ.
Такое одновременное расширение использования топлива и возобновляемой энергетики подчеркнуло сложность перехода к чистой энергии.
Рекордные выбросы CO2
Выбросы углекислого газа достигли нового максимума, превысив 40,8 Гт - на 1 % больше, чем годом ранее. Это уже четвертый подряд год рекордных значений.
Растущее потребление природного газа (+2,5 %) и угля (+1,2 %) остается главной причиной выбросов.
Бум возобновляемой энергетики
Ветровая и солнечная генерация выросли на 16%, то есть в девять раз быстрее общего спроса на энергию. Однако даже рекордный прирост возобновляемых источников энергии не компенсировал рост ископаемых источников. По оценкам, темпы наращивания ВИЭ далеки от цели утраивания мощности к 2030 году
Климат и геополитика
Прошлый год стал самым теплым в истории: температура впервые превысила 1,5 градуса над доиндустриальным уровнем. Войны в Украине и на Ближнем Востоке перенацелили потоки нефти и газа, усилив опасения по поводу надежности поставок и влияния на выбросы.
Эксперты Kearney и KPMG отмечают, что несмотря на амбиции COP28, мир отстает от нужного курса. Для достижения нулевых выбросов к 2050 году требуется более быстрый отказ от нефти, газа и угля и поддержка ВИЭ. Текущая ситуация ставит под вопрос эффективность существующих климатических пактов.
COP28 - конференция ООН по изменению климата, которая прошла в Дубае в 2023 году. На ней страны подписали пакт о переходе от ископаемого топлива в энергетических системах с целью достижения нулевых выбросов к 2050 году .э
Напомним, 2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы.
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