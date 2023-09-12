Возраст не важен. Кто может выйти на пенсию за выслугу лет: полный список

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, согласно которому назначается такая пенсия.
Пенсии за выслугу лет назначаются:
Независимо от возраста:
После достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 - женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии/должности:
Размеры пенсий определяются согласно статьям 27, 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.
Назначается со дня обращения при увольнении с работы/должности, дающей право на такую пенсию.
Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим при условии
Размеры пенсий определяются: от 50% (уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм их денежного довольствия в зависимости от продолжительности выслуги.
Минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3854 грн.
Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, у которых на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.
Размеры пенсий определяются - 60 % суммы их месячной заработной платы.
Работникам, не имеющим выслуги 25 лет, но отработавшим на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеющим страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет - женщины, пенсия за выслугу лет назначается после достижения мужчинами 57 лет, женщинами - 55 лет.
Размер пенсии определяется пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.
Напомним, по данным ПФУ, количество пенсионеров за последние шесть месяцев сократилось на 135 585 человек до 10 552 336 по состоянию на 1 июля. Средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 грн. или на 14,9% до 5 311,44 грн.
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