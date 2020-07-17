VІII Міжнародний судово-правовий форум відбудеться 5‒6 серпня 2020 року

Які останні зміни у сфері правосуддя за рік і до чого готуватися судовій системі в майбутньому? Чи став карантин, уведений у зв’язку з поширенням COVID-19, поштовхом для якнайшвидшого впровадження ЄСІТС? Чи ліквідують ВККС та як будуть вирішувати кадрові питання в судовій системі в подальшому?

Відповіді на ці та інші запитання будуть шукати учасники VІII Міжнародного судово-правового форуму. Традиційно захід проводиться спільно з Вищою радою правосуддя.

Форум покликаний стати майданчиком для експертних дискусій та обміну думками суддів, адвокатів, прокурорів, представників юридичного бізнесу, органів влади, відомих учених, вітчизняних і міжнародних фахівців. Упродовж двох днів (5–6 серпня 2020 року) учасники заходу обговорять головні здобутки судової реформи та подальші кроки в цьому напрямку. Традиційно відбудеться обговорення актуальних судових практик і тенденцій можливих змін.

Дата проведення: 5‒6 серпня 2020 року

Організатори: газета "Юридическая практика", ВРП

Генеральний партнер: Юридична група LCF

Експертний партнер: EQUITY

Професійний партнер: ЮК "Алєксєєв, Боярчуков та Партнери"

Програма та реєстрація доступні за посиланням: https://pravo.ua/event/court2020/

Участь у VIII Міжнародному судово-правовому форумі для суддів безкоштовна за умови попередньої реєстрації. У зв’язку з обмеженою кількістю місць оргкомітет Форуму залишає за собою право вибіркової реєстрації на Форум. Про підтвердження участі Вас буде заздалегідь поінформовано електронною поштою та/або телефоном.

Контакти

Наталія Булко, оплата участі

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Анатолій Гвоздецький, координатор Форуму

(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua

Мар'яна Скорук, івент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Дар'я Сваткова, з питань партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua