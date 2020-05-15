VII Міжнародний податковий форум "Юрпрактики" відбудеться online 23‒25 червня

Для запобігання масовому поширенню коронавірусу в усьому світі було запроваджено обмеження, які негативно позначилися на роботі малого, середнього та великого бізнесу

Зокрема, в Україні через коронавірус втратили роботу понад 200 тисяч працівників. З цієї причини парламентарії вже встигли прийняти низку законів, що передбачають податкові преференції для українських підприємців. Податкова служба, в свою чергу, в цей "карантинний" період зазнала системних і досить гучних кадрових змін.

Після закінчення карантину українським підприємцям, юристам, бухгалтерам і аудиторам саме час зібратися в професійному колі, щоб обговорити як нове законодавство, так і його застосування. Це відбудеться зовсім скоро ― 23, 24 та 25 червня на VII Міжнародному податковому форумі від "Юридичної практики".

Форум заплановано в форматі online

Захід пройшов акредитацію Національної асоціації адвокатів України (8 балів).

Умови участі у Форумі та отримання залікових балів вказано на сторінці заходу: https://pravo.ua/event/tax2020/

Бали нараховуються тільки за попередньої реєстрації адвоката на сайті Центру акредитації НААУ (http://cpd.hsa.org.ua/). Загальна кількість залікових балів ― 8. У разі недотримання цих умов адвокатом ― учасником Форуму адвокатські бали нараховано не буде. Видавництво "Юридична практика" не несе відповідальності за недотримання даних умов.

Зауважимо, що у разі відміни обмежень на проведення масових заходів у м. Києві, формат заходу може бути змінений, про що ми повідомимо додатково

Програма та реєстрація за посиланням: https://pravo.ua/event/tax2020/

Дата проведення: 22–25 червня 2020 року

Організатор: газета "Юридическая практика"

Генеральний партнер: Юридична група EUCON

Експертний партнер: MORIS

У фокусі Форуму:

Податкові виклики для світу й України

Головні новели оподаткування в 2020 році

Найгучніші податкові спори

Податковий консалтинг і креатив у звітності

Діджиталізація оподаткування

Контакти:

Наталія Булко, оплата участі

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Мар'яна Скорук, івент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Сергій Саченко, координатор Форуму

(095) 301-85-83, sachenko@pravo.ua

Дар'я Сваткова, з питань партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.