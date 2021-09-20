VII  Київський міжнародний економічний форум відбудеться 7-8 жовтня в столиці України

7 та 8 жовтня в столиці України відбудеться Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), що вже сьомий рік збирає разом відомих світових економістів, впливових бізнесменів, представників українського істеблішменту та авторитетних економічних експертів.

Головне питання Форуму в 2021 році — світ в епоху радикальних змін. Пандемія COVID-19 показала, наскільки крихким є наше уявлення про реальність навколо. Традиційні галузі економіки опинилися під серйозним ударом, тоді як дедалі більшого значення набувають технології. Кращі світові експерти, аналітики, підприємці та топ-менеджмент запропонують свою експертизу для пошуку відповідей на найважливіші питання розвитку світової економіки.

Чому варто відвідати КМЕФ 2021?

КМЕФ — це головна платформа для представників бізнесу, економістів, вчених та інвесторів, в рамках якої обговорюють глобальні тренди, формують вектор розвитку на 2021 рік, встановлюють нові бізнес-контакти та зміцнюють партнерські відносини.

Вперше в Україні, партнером цьогорічного Форуму виступить один з найкращих міжнародних освітніх майданчиків для фахових дискусій про економіку — The Economist Events. Платформа виступить організатором двох панельних дискусій — “Роль ринків, що розвиваються, в глобальному економічному відновленні” і “Welcome to the Health-care Revolution” .

У ході традиційного нетворкінгу, кращі світові експерти, інвестори та підприємці зможуть поділитися своїми інсайтами й відповісти на питання, завдяки чому Ви зможете не лише представити Ваші ідеї, але й побудувати повноцінну стратегію розвитку бізнесу.

Своїм баченням майбутнього світової економіки поділяться понад 130 спікерів з провідних міжнародних організацій та приватних компаній, зокрема WTO, ЄБРР, OECD, Римського клубу, Світового економічного форуму, McKinsey& Company та інших.

Найважливіші тенденції розвитку ринків, питання лідерства в новій економіці, а також реальні приклади трансформації світової економічної системи не залишаться без уваги спікерів Форуму. Учасники панельних дискусій також розкажуть про останні технологічні досягнення в розвитку медицини, значення якої неймовірно зросло в умовах світової пандемії.

Команда КМЕФ прагне зробити Україну новою точкою тяжіння для європейських і світових інвестицій завдяки розвитку сучасних виробництв. Ми допомагаємо налагодити контакти з найбільшими іноземними інвесторами, готовими надати досвід, знання і капітал для розвитку кращих проєктів.

Незмінним стратегічним партнером Форуму є холдингова компанія UFuture, що об'єднує компанії та соціальні проєкти Василя Хмельницького.

Ініціатор форуму Василь Хмельницький прокоментував ідею створення і проведення Форуму: «Ми живемо в час глобальних і дуже швидких змін. Вони надихають і хвилюють одночасно. Україна стоїть перед вибором: триматися за тендітну стабільність або сміливо рухатися в інноваційному напрямку. Саме сьогодні ми можемо зробити квантовий стрибок у розвитку — для цього нам потрібні знання, співпраця і рішучі дії. Я бачу успіх нашого спільного майбутнього в синергії модернізованого державного сектора, енергії підприємців і талантів вчених. Ми повинні об'єднатися заради глобальних цілей, що стоять перед людством. Час рухатися вперед, трансформувати бізнес і економіку відповідно до вимог сучасності. Адже КМЕФ проводиться, щоб ми відчули тенденції майбутнього і стали тими, хто втілює їх у життя».

Київський міжнародний економічний форум — унікальний майданчик для обміну думками й експертизи для економічного розвитку України та світу. Форум збирає близько 130 спікерів і доповідачів для вирішення ключових завдань розвитку бізнесу з акцентом на адаптивність та інновації.

Квитки та детальна інформація доступні за посиланням: https://forumkyiv.org/uk/