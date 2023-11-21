Восхвалял террористов "ДНР". Настоятель храма УПЦ МП в Винницкой области получил подозрение

Служба безопасности разоблачила преступные действия настоятеля одного из храмов Винницкой епархии УПЦ МП, который отрицал вооруженную агрессию России и оправдывающего временную оккупацию части Украины. Он также восхвалял террористов "ДНР" Александра Захарченко, "Гиви" и "Моторолу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщают правоохранители, на собственном Telegram-канале настоятель храма УПЦ МП повторял нарративы Кремля о "гражданской войне" в Украине и восхвалял эксватажков террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, "Гиви" и "Моторолу".

Также клирик распространял "авторские" комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий. Для подготовки деструктивного контента использовал публикации пропагандистских интернет-ресурсов РФ, включая официальный сайт российской православной церкви.

Кроме того, он распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви.

При обысках по месту жительства клирика обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с поличным в пользу РФ. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его преступной деятельности против нашего государства.

Фото: СБУ объявила подозрение настоятелю храма УПЦ МП в Винницкой области (ssu.gov.ua)

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Фигурант скрывался от правосудия на территории нескольких областей Украины, но в результате оперативных действий Служба безопасности установила его местонахождение и задержала.

В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений.

Ситуация с УПЦ МП в Украине

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. В свою очередь, СНБО также ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

В начале апреля 2022 года митрополит УПЦ МП Павел получил подозрение от СБУ. У него провели обыски. Сейчас он находится под домашним арестом, такая мера пресечения будет действовать до июля. Он должен носить браслет.

Позже СБУ провела масштабные обыски в храмах и церквях УПЦ МП по всей стране. Буквально недавно, 7 ноября СБУ пришла с проверкой в два храма УПЦ МП в Закарпатской области. Там представители московского патриархата прославляли "русский мир".

Также напомним, что 19 октября Верховная рада приняла за основу законопроект о прекращении деятельности религиозных организаций, имеющих отношение к России.

Этот шаг приближает Украину к официальному запрету церквей УПЦ МП, связь которых со страной-агрессорой уже доказана проверками СБУ и громкими разоблачениями завербованных священнослужителей.

Все подробности по инициативе запрета УПЦ Московского патриархата - читайте в материале РБК-Украина.