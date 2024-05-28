Воспитанники Григория Козловского ФК "Рух" попали в топ-10 CIES Football Observatory

Этот рейтинг учитывает стабильность команды, ее возрастную структуру и контрактную политику с лучшими перспективами в последующие сезоны.

Григорий Козловский поздравил "руховцев" и пожелал новых побед и достижений.

"Я очень рад, что футболистов нашей "желто-черной" команды оценили на международном уровне. Этот показатель - результат кропотливого и постоянного труда не только футболистов и тренерского состава, но и всего коллектива. Верю, что ребята докажут в следующих сезонах, что они достойны" входить в десятку лучших, а их достижения дадут свои плоды в ближайшей перспективе. Горжусь тем, что "Движение" вошло в топ 10 самых стабильных клубов мира.

Рейтинг выявляет команды, которые являются самыми стабильными и подготовлены к поддержке высокого уровня выступлений в следующих сезонах. В этом рейтинге "руховцы" заняли 8-е место.

Следует отметить, что данные рейтинга измерялись количеством игроков в лиге за последние три года, возрастной структурой - процентом минут в текущем сезоне футболистов в возрасте от 31 года (за исключением вратарей), а также контрактной политикой - процентом минут футболистов, чьи контракты истекают не позднее 31 декабря. 2025 года.

Топ 10 continuity index 59 leagues worldwide выглядит так:

Арсенал (Англия) Астон Вилла (Англия) Боруссия Мгладбах (Германия) Манчестер Сити (Англия) Нью-Йорк (США) Брентфорд (Англия) Юнион СГ (Бельгия) Движение Львов (Украина) Байер Леверкузен (Германия) Реал Сосьедад (Испания)

Всего в списке указано около 800 клубов из 59 лиг мира. Ранее львовский ФК "Рух" занял первое место в рейтинге CIES Football Observatory среди самых молодых команд из более чем 60 лиг мира.

А в апреле ФК "Рух" стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards , которая присуждается тем футбольным клубам, которые добились особых успехов в работе с молодежью и сформировали успешные проекты развития.

"Приятно быть рядом с такими командами, как "Арсенал", "Манчестер Сити", и "Байер", которые в этом сезоне показывают феноменальные результаты. Также "Движение" котируется на одном уровне с такими известными клубами как "Реал Сосьедад", " Астон Вилла", "Боруссия" (Менхенгладбах), "Нью-Йорк Сити", "Брентфорд", "Унион". Это свидетельствует о том, что наш клуб двигается в правильном направлении.

"Стратегия "Руха" взвешена и говорит о том, что вся клубная структура постепенно развивается и о нашем проекте знают уже не только в Украине, но и внимательно следят за ним в Европе! Академия "Руха" давно является желанным гостем на различных международных турнирах , а теперь на пороге еврокубков и главная команда. В то же время молодежь "Руха" только начинает свое восхождение на вершину, ведь главные победы клуба еще впереди! с ними высоких результатов!", - подытожил основатель и почетный президент ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский.

Как сообщалось, накануне сайт "Обозреватель" составил рейтинг ТОП-10 активно развивающих спорт западноукраинских бизнесменов. В него кроме Григория Козловского вошли такие известные бизнесмены и меценаты Александр Свищев, Роман Федишин и другие.

Александр Юрьевич Свищев – президент Федерации водного поло Украины, украинский бизнесмен, меценат. Александр Свищев возглавляет ватерпольный клуб "Динамо" Львов". При его президентстве клуб достиг значительных результатов: через несколько лет становится семикратным чемпионом Украины, восьмикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. ВК "Динамо" Львов" сегодня - абсолютный лидер Суперлиги по водному поло сезона 2023/2024.

Григорий Петрович Козловский – основатель и почетный президент ФК «Рух», известный львовский бизнесмен и меценат. В 2009 году взял под свою опеку взрослую и юношескую команду футбольного клуба «Рух» в городе Винники. Благодаря поддержке Григория Козловского, происходит развитие футбола не только на Западе, а по всей Украине. Бизнесмен и меценат создает уникальный проект, – Академию футбола ФК "Рух", – первую в своем роде, не имеющую аналогов в Украине.