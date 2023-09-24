Исходим из того, что война не закончится и в следующем году, - Притула

Российско-украинская война не закончится ни в этом, ни в следующем году. А текущий осенне-зимний сезон для Украины не будет легче, чем прошлый.

Такое мнение известный волонтер Сергей Притула высказал в интервью РБК-Украина , которое можно будет почитать завтра, 25 сентября.

"Я не владею информацией, которой, возможно, владеют наши спецслужбы. Но такое внутреннее ощущение есть, что легче точно не будет. Я не вижу каких-то объективных причин, почему бы они отказались в этом году от той тактики, которую применяли в прошлом году", - сказал Притула.

Также волонтер согласился с тем, что все больший процент украинцев считает, что война приобретает затяжной характер.

"Нет оснований считать, что это может закончиться до конца этого года. И я не хочу на себя брать лишнюю ответственность какого-то вангования на ненужном месте. Однако работа нашего фонда планируется с ориентировкой на то, что и в следующем году война не закончится", - сказал Притула.

Полную версию интервью с Сергеем Притулой можно будет посмотреть завтра на Youtube-канале РБК-Украина.

Окончание войны в Украине

В Украине есть четкая позиция относительно условий окончания войны. В частности, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, завершением войны в Украине будет возвращение к границам 1991 года. Иначе, если не будет возвращен Крым или Донбасс, война будет продолжаться, пока все эти территории не вернутся под контроль Украины.

Ранее Владимир Зеленский озвучил условие для переговоров с Россией – выход ВСУ на границы 1991 года.

При этом прогнозы Буданова вряд ли можно назвать оптимистичными. Недавно он выразил мнение, что даже после победы Украины в войне Россия захочет реванша. У Украины есть минимум 10 лет на подготовку, именно столько нужно Кремлю, чтобы восстановиться в военном плане.

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