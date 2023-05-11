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Выход половины блоков АЭС в ремонты приведет к дополнительной нагрузке на тепловую генерацию, - "Энергоатом"

Фото: выход половины блоков АЭС в ремонты приведет к дополнительной нагрузке на тепловую генерацию (
Автор: Юлия Бойко

Из-за проведения плановых ремонтов на энергоблоках АЭС, нехватку электроэнергии планируют компенсировать дополнительными нагрузками на тепловые электростанции и путем импорта из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

Как отмечается, в зимний период каждый из энергоблоков, за исключением Запорожской АЭС, работал на максимальной от возможной на тот момент мощности.

В компании уточнили, что пора перезагрузить энергоблоки свежим ядерным топливом и провести плановые ремонтные работы для обеспечения их эффективной эксплуатации в течение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

"Недостаток электроэнергии от выработки энергоблоков будет компенсирован включением тепловых станций и импортом из-за рубежа. Кроме того, в теплое время года генерация возобновляемой энергетики растет, а потому прохождение ремонтной кампании, хоть и крайне непростой, произойдет с минимальными вызовами для энергосистемы и украинцев", - уточнили там.

Напомним, из-за войны в энергосистеме остаются поврежденными 19 энергоблоков ТЭС, 4 энергоблока ТЭЦ и 8 гидроагрегатов ГЭС. Еще 5 ТЭС и самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС остаются под оккупацией.

По данным ООН и Всемирного банка, убытки энергетики Украины от войны превысили $10 млрд.

Ранее в Минэнерго заявили, что для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо $3,4 млрд. Из них $2,1 млрд необходимо направить на тепловую и зеленую генерацию, гидроаккумулирующие и гидростанции.

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