RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изготовлял агитационные плакаты для оккупантов. В Херсоне задержан очередной коллаборант

Фото: в Херсоне задержали очередного коллаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне задержан директор рекламного агентства, производившего агитационные плакаты для псевдореферендума России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как установили правоохранители, злоумышленник добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами во время временного захвата областного центра.

"Именно он предложил рашистам PR-услуги по информационной поддержке кремлевского псевдореферендума. Для этого лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информкампании за "присоединение" региона к составу России", - рассказали в СБУ.

Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от оккупантов в российских рублях.

После того, как российские войска отступили из Херсона коллаборант пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако украинские спецслужбы установили его местонахождение и задержали.

Во время обысков в офисе и квартире фигуранта обнаружена документация и наглядная продукция с доказательствами незаконных действий.

Фото: агитационные плакаты для псевдореферендума России (t.me/SBUkr)

Сейчас директору рекламного агентства сообщено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос о помещении его под стражу.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Херсоне бывшего руководителя железнодорожного цеха России, который ремонтировал тепловозы оккупационных эшелонов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХерсонколаборант