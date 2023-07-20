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Выгодные кредиты от ПУМБ до 200 тысяч гривен

 

ПУМБ обновил условия кредитования и предложил украинцам новую кредитную программу. Теперь не важно, что выбирают клиенты (кредит наличными или кредитную карту) – кредитные продукты от ПУМБ стали еще доступнее. Ежемесячная комиссия на кредит наличными всеЯСНО составляет лишь 2.99%, процентная ставка вне льготного периода на кредитную карту всеМОЖУ также составляет лишь 2.99% в месяц.

Главное преимущество кредита наличными всеЯСНО – простой и удобный сервис без лишних переплат (например, нет обязательного страхования и разовой комиссии) с ежемесячной комиссией в размере 2.99% и лимитом до 200 тыс. грн. Подробнее об условиях кредита наличными всеЯСНО - на официальном сайте ПУМБ. Оформляйте кредит наличными на комфортный срок кредитования и получайте средства в ближайшем отделении ПУМБ.

Если же клиент выбирает кредитную карту всеМОЖУ - банк предлагает нулевую комиссию за обслуживание, льготный период до 62 дней и кэшбек до 500 гривен в месяц при покупке картой. Более подробная информация о кредитной карте все МОЖУ – доступна по линку.

«Мы видим рост запросов украинцев на качественные и доступные кредиты. ПУМБ всегда предлагал украинцам удобные и востребованные кредитные продукты – простые и понятные клиенту, без скрытых комиссий и платежей. Клиент сам выбирает наиболее удобный для него кредитный продукт - кредит наличными с 2.99% ежемесячной комиссии или кредитную карту с процентной ставкой 2.99% в месяц по завершению льготного периода», - комментирует Дмитрий Дудник, директор департамента продуктов розничного бизнеса ПУМБ.

Для получения кредитной карты или кредита наличными достаточно позвонить на горячую линию банка по номеру: 0800300502 или оставить заявку на сайте и посетить отделение ПУМБ. Менеджер банка поможет открыть выбранный кредитный продукт в считанные минуты.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) – ровесник современной Украины. За 32 года работы банк ни разу не задержал выплаты депозитов и других выплат. В феврале 2023 года независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ПУМБ на самом высоком уровне uaААА. Это означает высокую кредитоспособность по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. В рейтинге надежности депозитов за июль 2023 года ПУМБ имеет самую высокую оценку в 5 баллов.

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