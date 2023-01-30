Отвел подбитый самолет от домов: на фронте героически погиб 24-летний летчик

"30 января мы провели в последний полет преданного сына Украины и одного из лучших офицеров нашей бригады, командира авиационного звена авиационной эскадрильи майора Мурашко Даниила Геннадиевича", - пишет пресс-служба.

Офицер мужественно выполнял боевые задания, проявлял героическую преданность делу, патриотизм и безупречное служение украинскому народу.

С начала полномасштабного вторжения России, украинский воин:

совершил 141 боевой вылет;

уничтожил около 70 единиц бронированной техники;

уничтожил более 80 автотранспортных средств;

уничтожил примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов;

уничтожил около 600 единиц живой силы врага;

неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

Также Мурашко был награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

Во время выполнения боевого задания 27 января солдат был подбит вражеским истребителем.

"Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя", - пишет пресс-служба.

Пилот был представлена к присвоению звания "Героя Украины" за проявление мужества и отваги в защите Украины.

Фото: Даниил Мурашко, командир авиационного звена авиационной эскадрильи (facebook.com/299brigade)