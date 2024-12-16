Посетит Евросовет и не только: стали известны детали визита Зеленского в Брюссель

"Президент Зеленский приглашен на первое заседание Европейского Совета после назначения его президента. Это очень важный для нас сигнал. Фактически нет разделения между Украиной и государственными членами ЕС. Украина на повестке дня в самом высоком. И, конечно, будет много вопросов, которые планируется обсудить. Встреча в Париже, инициативы Европейской комиссии", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, на этом заседании Европейская комиссия объявит стратегическую визию на следующие пять лет. Это будет касаться и расширения, и по оборонной политике ЕС.

""Безусловно, президент принял приглашение для участия в Евросовете в первую очередь для того, чтобы очертить новому составу европейских институтов приоритеты европейской интеграции, взаимодействия с ЕС, роли Европейского Союза в мирной Европе. И я думаю, что все этого ожидают, потому что он был приглашен в первый же день, когда президент Кошта приступил к своим обязанностям", - отметила она.

Визит Зеленского в Брюссель

В среду, 18 декабря, президент Владимир Зеленский должен отправиться с визитом в Брюссель. Там новый председатель Европейского совета Антонио Кошта созывает саммит Европейского совета.

По предварительным данным, Зеленский во время визита встретится с лидерами ряда европейских стран и стран НАТО. Вероятно, на встрече будет обсуждаться вопрос миротворцев в Украине.