RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отсутствие изменений законодательства является главным препятствием для запуска новых ветростанций, - ассоциация

Фото: отсутствие изменений законодательства является главным препятствием для запуска новых ветростанций (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Инвесторы в зеленую энергетику столкнулись с проблемой невозможности запустить в эксплуатацию около 150 МВт ветроэнергетики, поскольку со стороны государства не вносятся необходимые изменения в законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ветроэнергетическую ассоциацию (УВЕА) в Facebook.

"В Украине уже более 150 МВт новых ветростанций на юге и западе государства, которые готовы генерировать электроэнергию, но не могут из-за отсутствия необходимого правового поля", - говорят в ассоциации.

Согласно сообщению, речь идет о тех объектах, которые были "заморожены" во время вторжения России и которые инвесторы на все риски "разморозили" в прошлом году, чтобы обеспечить производство чистой электроэнергии для Украины в условиях повреждений энергетических предприятий российскими оккупантами.

"Главным препятствием для ввода этих мощностей в эксплуатацию и начала генерации электроэнергии является то, что на законодательном уровне в Украине за год полномасштабного вторжения России не было продлено действие зеленого тарифа и технических условий", - подчеркивают инвесторы.

Как отмечается, отраслевые ассоциации неоднократно обращались в Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ ВР Украины, Министерства энергетики Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины о возможности построения новых мощностей ветроэнергетики во время войны, однако до сих пор не получили реальной и ощутимой поддержки.

"На фоне заявлений государственных органов власти о необходимости развивать зеленую энергетику и ускорить энергетический переход законодательное поле уже долгое время остается не благоприятным для привлечения инвестиций в сектор возобновляемой энергетики и мы надеемся, что эта ситуация как можно быстрее изменится", - подытожили инвесторы.

Ранее сообщалось, что Минэнерго обязано отрасли зеленой энергетики за нормализацию энергообеспечения Одесской и Житомирской областей в отопительный период и во время отключений.

В то же время, уровень недоплаты предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года - около 35%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News