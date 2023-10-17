Отсутствие налогового давления: названы условия, которые позволят игорному бизнесу привлечь больше инвестиций

"Игорный бизнес дает развитие ИТ, маркетингу и финансовым услугам. "Наземному" игорному бизнесу, для того чтобы быть на уровне хотя бы средних мировых стандартов, нужно вкладываться в строительство, ремонты, дизайн интерьеров, создание фирменной одежды, качественную подготовку персонала , участвовать в развитии курортной и транспортной инфраструктуры", - говорится в статье.

Такая система создает вокруг успешных субъектов игорного бизнеса немалый круг смежников, которые в свою очередь тоже будут рентабельными, будут платить налоги и обустраивать новые рабочие места.

"Что очень нужно после войны, когда программы защиты украинских беженцев в Европе будут постепенно сворачиваться и люди массово поедут домой", - говорится в статье.

Например, в США, по данным американской игровой ассоциации (AGA), азартные игры в 2022 году принесли в экономику страны $328,6 млрд. Из них лишь $52,7 млрд - прямые налоговые отчисления в федеральный бюджет, бюджеты штатов и местные органы власти.

В аналитике также отмечается, что в Украине давно существует ложный подход к налогообложению таких секторов, как игорный бизнес.

"Давно преуспевает ложный подход со стороны ответственных за экономику - я свою "гусыню общипал", личный KPI выполнил, попиарился на этом, а какой общий в масштабах экономики и долгосрочный эффект (а не узкоспециализированный и кратковременный), меня не смущает. Почему бы не начать внедрять комплексный перспективный подход, с учетом эффекта для разных связанных между собой отраслей, с игорного бизнеса?" - резюмируется статья.