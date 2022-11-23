Отступать не планируем: в ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском и Бахмутском направлениях

Как пояснил Череватый, ВСУ не намерены отступать. Отступление, является крайним средством, которое применяется исключительно для избежания больших потерь, как это было, например, под Северодонецком или же Лисичанском.

"Главный наш план на этом Авдеевском и Бахмутском направлениях - максимально измотать противника, что мы ежедневно успешно делаем, нанести ему невосполнимые потери и это тоже делается ежедневно. Значительный костяк профессиональных вооруженных сил России можно сказать уже истреблен", - заявил Череватый.

Спикер Восточной группировки ВСУ добавил, что сейчас Россия возобновляет позиции мобилизованными кадрами. За прошедшие сутки последние прибыли в Донецкую область, еще 3 тысячи были отправлены в населенный пункт Ялта. Весь этот процесс отслеживается нашими воинами.

"Вся практика последних месяцев показывает, что в плане нанесения вреда, уничтожения врага у нас невероятное преимущество над ним. Мы гораздо технологичнее работаем, используем новую технику и технологии", - отметил Череватый.