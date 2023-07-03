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"Отстаиваем свои принципы". Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Турция не отменит свое противодействие вступлению Швеции в НАТО, если Стокгольм не прекратит укрывать группы, которые Анкара считает террористами.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все должны признать, что они не могут строить дружеские отношения с Турцией, позволяя террористам проводить демонстрации на самых центральных площадях своих городов", - сказал он.

В последние месяцы демонстранты в Стокгольме размахивали флагами в знак поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), которая также считается террористической группой западными союзниками Турции.

"Наша позиция, ожидания и обещания, которые были даны, были предельно ясны. В настоящее время мы отстаиваем те же принципы, что и в прошлом году. Мы просто хотим, чтобы они оставались верными тому, что подписали", - сказал Эрдоган.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году, отказавшись от давно проводимой политики военного нейтралитета после вторжения России в Украину. Заявки на членство должны быть одобрены всеми членами НАТО, но Турция и Венгрия еще не одобрили заявку Швеции.

Турция неоднократно заявляла, что Швеция должна предпринять дополнительные шаги против сторонников запрещенной РПК и членов сети, которую Анкара считает ответственной за попытку государственного переворота в 2016 году. Турция рассматривает обе группы как террористические организации.

Турция ожидает, что Швеция прекратит укрывать членов обеих групп, сказал Эрдоган в своей речи после заседания кабинета министров.

Швеция утверждает, что она выполнила свою часть соглашения, заключенного с Турцией в Мадриде в прошлом году и направленного на решение проблем Анкары в области безопасности, включая принятие в этом месяце нового антитеррористического закона. Однако Турция заявляет, что изменение законодательства Швеции было "бессмысленным", в то время как сторонники РПК проводят акции протеста в стране.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в прошлом месяце заявил, что Швеция и Турция проведут встречу на высоком уровне в Брюсселе по вопросу возможного вступления Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе в этом месяце.

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