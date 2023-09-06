Отставка Резникова и возобновление е-декларирования в Украине: новости за 5 сентября

Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины и поддержала возобновление электронного декларирования в Украине.

Война России против Украины

Совет уволил министра обороны Алексея Резникова

Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Решение поддержали 327 нардепов.

Отметим, что на должность министра обороны Украины планируется назначить Рустема Умерова. Ранее он подал в Раду заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества.

Совет поддержал возврат е-декларирования

Верховная рада поддержала возобновление электронного декларирования в Украине.

На заседании и вторник, 5 сентября, данное решение было поддержано 329 народными депутатами.

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