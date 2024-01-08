Процент сбития не изменился. Игнат объяснил, почему сегодня удалось уничтожить только 18 ракет

"Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такими как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высок процент сбития. Процент остается как и был", - пояснил он.

По словам Игната, конечно, Х-101 хотелось и больше сбить, но 18 из 24 тоже неплохой результат, учитывая такое количество средств воздушного нападения.

"Видите, уменьшаются атаки. То, что было 29 декабря - 158 средств воздушного нападения, потом было 134, сейчас 59", - констатировал спикер.

Обстрел Украины

Российские войска ночью и утром 8 января атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. В частности, для атаки РФ использовала 59 ракет разных типов. 26 вражеских целей удалось сбить, в частности 18 из них - ракеты.

В частности, удар пришелся на Днепропетровскую область - Кривой Рог, район и Новомосковск, Харьковскую область - Харьков и Змиев, Хмельницкую область и Запорожье, Одесскую область, которую враг атаковал дронами. По последним данным, из-за утренней ракетной атаки 34 человека получили ранения, еще четверо погибли.