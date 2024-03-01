Возрождение завода и минеральная вода природного происхождения: история создания Аqua Миргород

Еще в советское время завод Аqua Миргород был известен, но не как завод по производству минеральных вод, а как масштабное производство горчицы. Однако в 90-х линии были закрыты, а сам завод законсервирован до 2023 года.

В прошлом году, получив нового владельца завод, Аqua Миргород начал функционировать. Полномасштабное вторжение внесло свои коррективы в планы восстановления завода и основной продукцией к моменту создания стала питьевая вода, добываемая из скважины в центральной части Днепровско-Донецкой впадины. На некоммерческой основе Аqua Миргород сотрудничал с фондами, воинскими частями и правительственными организациями, снабжая их питьевой водой.

Питьевая вода Аqua Миргород доставлялась в города и области, наиболее пострадавшие от российских атак и где доступ к ней был ограничен. В частности, воду завозили грузовиками в деоккупированный Херсон, рассказал Олег Мищенко, украинский предприниматель и бизнесмен, являющийся акционером венчурного фонда "Феномен", владеющего ООО "Аqua Миргород".

Олег Мищенко, бизнесмен, акционер АО "ЗНИКИФ "Феномен" (фото: пресс-служба)

Производство и мощности сейчас

Мощности завода Aqua Миргород на 95% состоят из оборудования, производимого в Украине. Локализация являлась одним из первоочередных приоритетов при реконструкции. Так, например, преформы бутылок приезжают из Днепра, аппарат выдува — из Чернигова, этикетки заказываются из Прилука, а сама линия изготовлена в Белой Церкви.

Однако есть и импортируемая продукция. Это делается прежде всего по экологическим соображениям. Одна из экологических особенностей производства – швейцарские крышечки, изготовленные из специальных материалов, уменьшающих риск загрязнения окружающей среды.

"В планах на 2024-2025 год модернизировать производство Aqua Миргорода и увеличить его мощности. Это прибавит количество рабочих мест и объем налогов в бюджет, и будет поддержкой экономики Украины, которая так необходима сегодня", – отметил Олег Мищенко.

Так появится новый склад для хранения воды, офисные помещения, производственный цех с новой линией и расширенный отдел водоподготовки.

Помимо новых производственных мощностей на территории завода появится галерея картин, созданных искусственным интеллектом. Вдохновением для создания полотен станут биографии и работы украинских писателей Николая Гоголя, Панаса Мирного, Ивана Котляревского, жизнь и творчество которых тесно связаны с Полтавской областью.

На территории завода есть одна из самых глубоких в Украине скважин, стоящая отдельного внимания. Ее глубина – 695 метров, и именно из нее добывается минеральная природная лечебно-столовая хлоридная натриевая вода Aqua Миргород DETOX.

Вода Aqua Миргород DETOX является основным продуктом завода. В отличие от искусственно обогащенных минералами вод, Aqua Миргород DETOX имеет естественное происхождение, что делает ее отличным выбором для поддержания здоровья.

Минералы и микроэлементы Aqua Миргород Detox легче усваиваются организмом, способствуют восстановлению водного и минерального баланса. Эта вода может помочь в эффективном выведении токсинов из организма, улучшении функций пищеварения и нормализации диуреза.

В ближайшем будущем компания расширит ассортимент продукции. Кроме детокс-линейки завод будет производить витаминизированные воды, каждая из которых будет иметь свое предназначение для положительного воздействия на здоровье человека. Одна из таких вод будет D3. Команда Aqua Миргород первая в Украине, кто смог найти решение о синтезе воды с витамином D3.