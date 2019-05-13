"Відродження" закликає Раду якомога швидше призначити дату інавгурації

Фото: Віталій Хомутиннік (vidrodzhennya.org.ua)

Хомутиннік закликає Парубія виступити у ролі модератора узгодження дати

Депутатська група "Партія "Відродження" пропонує парламентським фракціям якнайшвидше призначити дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій 13 травня виступив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік, повідомляє прес-служба політсили.

Також група закликає спікера Верховної ради Андрія Парубія виступити у ролі модератора узгодження цієї дати.

За словами Хомутинніка, не можна серйозно обговорювати рішення головних питань в державі, не враховуючи позицію щодо них новообраного президента. Народний депутат закликав визначити дату інавгурації найближчим часом.

"Ми бачимо, що навколо цього відбувається багато спекуляцій, і тональність розмов як з одного, так і з іншого боку не зовсім прийнятна. Ми розуміємо, що інавгурація має відбутися якомога швидше. Є п'ять постанов з пропозиціями дати – починаючи з 19 травня і закінчуючи 1 червня. Наша фракція підтримає будь-яку з постанов, яка буде погоджена між новообраним президентом і парламентом", – сказав Хомутиннік.

Він також закликав Парубія провести ще одну зустріч з Володимиром Зеленським.

"Саме голова Верховної ради повинен стати модератором спілкування з новообраним президентом, скликати ще одну зустріч з ним або його командою для того, щоб визначити, яка саме дата інавгурації буде прийнятною. І закрити це питання, рухатися далі! Тому що, з одного боку, є звернення з ультиматумами, з іншого – є позиції, які фракції не до кінця висловлюють. Тому давайте це питання вирішимо сьогодні і завтра на ранковому засіданні приймемо це рішення", – запропонував співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Він закликав лідерів фракцій і новообраного президента не шукати приводів для протистояння.

"Я хочу звернутися як до лідерів фракцій, так і до новообраного президента і його команди: не треба шукати кроків, які приведуть до протистояння. Треба, навпаки, показати приклад взаємодії і побудови тих демократичних цінностей, за які змагалися всі кандидати", – сказав Хомутиннік.