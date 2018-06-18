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"Відродження" пропонує запровадити матеріальну відповідальність за неправомірні перевірки бізнесу

НовиниПолітика    18.06.2018 - 13:18
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

У депутатській групі пропонують ввести відповідальність за неправомірні обшуки і "порожні" перевірки

Депутатська група "Партія "Відродження" пропонує ввести матеріальну відповідальність посадових осіб за неправомірні обшуки і "порожні" перевірки. З такою пропозицією на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій 18 червня виступив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, передає прес-служба політсили.

За його словами, протягом останніх чотирьох років кількість обшуків в Україні зросла вчетверо і в 2017-му досягла 100 тисяч в рік.

"Ми багато говорили про те, що правоохоронці – це ще один "фронт" боротьби промисловості та бізнесу з державою. Щодня в Україні відбувається в середньому 273 обшуку бізнесу. Протягом останніх чотирьох років кількість обшуків збільшилася практично в чотири рази. Якщо порахувати, то наші судді витрачають в середньому 10-15 секунд на рішення за зверненнями правоохоронних органів і ДФС! Це говорить про те, що слідчі судді практично перестали вивчати матеріали справ, щоб знати, на які обшуки дають згоду", – зазначив Бондар.

За його даними, в результаті ДФС і правоохоронці виграють менше 1% таких судових спорів з бізнесом.

Бондар також зазначив, що для боротьби з таким явищем, як тиск на бізнес з боку правоохоронних органів, необхідно ввести норму компенсації збитків, завданих підприємцю посадовими особами.

"Сьогодні, по суті, працює машина вибивання з бізнесу і промисловості грошей на користь корупціонерів. І тому я підтримую ініціативи уряду про необхідність додаткових змін до законодавства. Більше того, ми будемо вносити свої ініціативи про введення матеріальної відповідальності посадових осіб, які підписали рішення про проведення обшуків та арештів. Якщо в результаті розгляду справи в суді не буде доведено, що підприємство або компанія не платили податків або мали якісь інші проблеми, то ті, хто підписав це рішення, повинні понести відповідальність і зі своєї кишені компенсувати всі збитки", – повідомив політик.

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Теги публікації: Виктор Бондарь, обыск, бизнес, Партія Відродження  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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