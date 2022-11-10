К возрождению Мариуполя присоединятся USAID, Всемирный банк, SCM и "Метинвест"

В Украине стартовал проект "Mariupol: Reborn", цель которого - создать план возрождения Мариуполя. К реализации проекта присоединятся международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР), украинские власти и компании SCM и "Метинвест" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SCM.

Ожидается, что реализация "Возрождение Мариуполя" станет самым масштабным проектом в Европе со Второй мировой войны.

"Наши герои держали оборону города, "Азовстали", 86 суток. Сегодня уже освобождаются наши города, села. Скоро так будет и с Мариуполем, он будет деблокирован, возвращен в Украину. И мы начнем возрождение города Марии. Мариуполь станет символом возвращения мира в Европу", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Состоит проект из пяти этапов. Первый - разработка видения: урбанисты и архитекторы вместе с украинскими коллегами и жителями города разработают несколько вариантов визуального плана Мариуполя.

"Мы рассматриваем разные варианты, которыми станут металлургические комбинаты после победы Украины. Еще до войны "Метинвест" стал на путь декарбонизации. Это утвержденный вектор развития. Мы построим экологически чистое, энергосберегающее и экономически обоснованное производство. Металлургические предприятия Мариуполя должны стать мощным высокотехнологичным промышленным хабом Украины", - заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Следующие этапы проекта будут посвящены оценке ущерба и стратегии быстрого восстановления критической инфраструктуры. На основе результатов первых трех этапов будет сформирован План возрождения и начата его реализация с максимальным привлечением мариупольцев.

Предложения по возрождению города будут обсуждаться с мариупольцами через центры поддержки переселенцев "ЯМариуполь".

"Мы верим в неотвратимость победы нашей страны и в то, что над Мариуполем снова развевается флаг Украины. Для нас честь быть частью этого проекта и внести свой вклад в перерождение города. И я уверена, что самое время начинать создавать этот план, формировать круг партнеров и поддержки. Самое время проектировать будущее", - заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.