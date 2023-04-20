Возрождение страны. Демограф назвала самые важные сферы экономики после войны

"Я далека от мнения, что мы должны возрождать "старую" экономику. Есть смысл говорить о возрождении украинской экономики, а не восстановлении. В этих терминах есть разница. И мы должны понять, какие отрасли могут стать локомотивами, драйверами", - сказала она.

По ее словам, на первых этапах важнейшей отраслью будет строительство. Так, необходимо будет многое отстроить. К тому же одно созданное в строительстве рабочее место влечет создание 6-7 новых рабочих мест в соприкасающихся отраслях.

Кроме того, Либанова считает, что драйвером экономики должен стать агропромышленный комплекс, а именно пищевая промышленность.

"Недавно слышала такое мнение, мол, давайте не будем экспортировать зерно, а вместо этого будем продавать муку или макароны. Но так просто это не происходит. В странах, к рынку которых мы хотим найти доступ, спросом пользуется мука твердых сортов пшеницы, не говоря уже о макаронах. Это большая конкуренция, это требования", - сказала она.

К примеру Либанова привела Прагу. По ее словам, в магазинах страны нет качественной зелени и овощей, а также мяса: "Здесь мы можем предложить свои услуги. И нам есть что предлагать. У нас есть зелень: кинза, кориандр, петрушка, салат. Можно экспортировать и дыни, и арбузы".

К тому же, демограф отметила, что Украина может составить конкуренцию большому количеству стран в легкой промышленности.

"Я лично в Вашингтоне и Нью-Йорке покупала себе вещи украинского производства. Авиапромышленность мы можем развивать в ассоциации с другими странами. Да, на рынке есть "боинги", но у нас есть маленькие самолеты, которые могут занять определенную нишу", - сказала она.

Либанова также считает, что Украина может стать незаурядным медицинским хабом, ведь в страну раньше ездили лечить зубы из США, Нидерландов, Британии.

При этом она мало верит в общий туризм.

"Я не вижу, куда у нас сегодня можно ехать. Термальные источники в Закарпатье - их не так много, но развивать это направление тоже возможно. Когда вернем Крым, там будут большие возможности для развития туризма. На Сардинии курортный сезон длится столько же, сколько и в Крыму. Но мировым курортом считается именно Сардиния. Надо подождать, когда освободим Крым, и будем его развивать. Вообще-то у нас очень хороший климат, не слишком жарко и не слишком холодно", - считает демограф.

Кроме того, после окончания войны Украина должна решить, как развивать приграничные с Россией территории. К примеру, Либанова не считает, что следует восстанавливать танковые заводы именно в Харькове. В то же время, она скептически относится к идее переноса военной инфраструктуры на запад Украины.

"С точки зрения логистики это очень удачно, но есть понятие экологической емкости территории. Где строить военные объекты в Закарпатье, Волыни или Буковине? В этом смысле нам стоит посмотреть на потенциал центральных областей - Кировоградской, Черкасской, Полтавской, юг Сумской. Харьковская область будет развиваться, потому что есть Харьков, индустриальный центр", - добавила она.