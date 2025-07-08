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Сразу все модели iPhone 17 утекли в сеть: как изменится линейка (фото)

В сеть слили всю линейку iPhone 17 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Инсайдер Majin Bu опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображена полная линейка смартфонов iPhone 17. Судя по утечке, в этом году Apple готовит сразу несколько обновлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт инсайдера в X (Twitter).

Что известно о линейке iPhone 17

Базовый iPhone 17 внешне почти не отличается от iPhone 16 - дизайн остался прежним.

Модели Pro и Pro Max получили обновленные блоки камер, из-за чего логотип Apple сместился ниже центра корпуса.

В линейке появится iPhone 17 Air - ультратонкий смартфон с уникальным модулем камеры. По слухам, он будет почти в два раза тоньше других моделей.

Apple отказалась от версии iPhone 17 Plus - ее в серии не будет.

По предварительной информации, новинки поступят в продажу через два месяца, а стоимость устройств, как обычно, будет разниться в зависимости от региона.

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