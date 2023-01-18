Ответили Шольцу. В Белом доме заявили, что страны сами должны решать, какую военную помощь оказывать Киеву

Партнеры и союзники должны сами определять, какую военную поддержку, в частности тяжелое вооружение, предоставлять Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент (Джо Байден - ред.) считает, что каждая страна должна принимать свои собственные суверенные решения о том, какие шаги относительно помощи в сфере безопасности она может делать и какую технику она может дать Украине", - отметила спикер.

Именно так Жан-Пьер ответила на вопрос о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца об готовности Берлина передать Киеву танки Leopard только после поставок Вашингтоном Abrams.

В то же время представитель Белого дома указала, что в свою очередь США является крупнейшим поставщиком помощи Украины в сфере безопасности и гуманитарной поддержки.