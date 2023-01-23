В соответствии с ситуацией. Германия и Франция одобрили декларацию о предоставлении оружия Украине

"Государства будут продолжать тесно координировать помощь, чтобы обеспечить Украину необходимыми возможностями и подготовить ее Вооруженные силы так, чтобы они могли восстановить территориальную целостность страны", - говорится в документе.

Указывается также, что Германия и Франция решительно осуждают агрессивную войну РФ против Украины и будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку Киеву во всех сферах, особенно в:

политической, военной, экономической, финансовой, гуманитарной, социальной и культурной;

будет предоставляться помощь, необходимая в течение зимы.

В то же время Париж и Берлин полны решимости поддерживать восстановление Украины, будут активно содействовать лидерству ЕС в этой сфере и действовать вместе с партнерами.

"Согласно договоренности с партнерами по ЕС и G7, Германия и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", - подчеркивается в декларации.

Кроме того, они полны решимости бороться с безнаказанностью за военные и другие тяжкие преступления и будут поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности.

"Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Владимира Зеленского по справедливому и продолжительному миру", - добавляется в декларации.