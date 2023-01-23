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В соответствии с ситуацией. Германия и Франция одобрили декларацию о предоставлении оружия Украине

Фото: Германия и Франция решили, что будут предоставлять Украине оружие в соответствии с ситуацией (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Германия и Франция решили, что будут адаптировать свою военную поддержку Украины в зависимости от развития ситуации на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на франко-немецкую декларацию, одобренную по результатам Совета по вопросам безопасности и обороны, состоявшейся 22 января в Париже.

"Государства будут продолжать тесно координировать помощь, чтобы обеспечить Украину необходимыми возможностями и подготовить ее Вооруженные силы так, чтобы они могли восстановить территориальную целостность страны", - говорится в документе.

Указывается также, что Германия и Франция решительно осуждают агрессивную войну РФ против Украины и будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку Киеву во всех сферах, особенно в:

  • политической, военной, экономической, финансовой, гуманитарной, социальной и культурной;
  • будет предоставляться помощь, необходимая в течение зимы.

В то же время Париж и Берлин полны решимости поддерживать восстановление Украины, будут активно содействовать лидерству ЕС в этой сфере и действовать вместе с партнерами.

"Согласно договоренности с партнерами по ЕС и G7, Германия и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", - подчеркивается в декларации.

Кроме того, они полны решимости бороться с безнаказанностью за военные и другие тяжкие преступления и будут поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности.

"Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Владимира Зеленского по справедливому и продолжительному миру", - добавляется в декларации.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

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