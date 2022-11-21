Ответственная игра и борьба с лудоманией

Зависимость от азартных игр является тяжелым заболеванием, влекущим за собой очень серьезные последствия. Основной причиной лудомании является попытка вернуть проигранные деньги. Игрок не может остановиться, пока не проиграет все до последней копейки. Также есть и другие причины, например, использование нелицензионных онлайн-казино, ставки в алкогольном опьянении и т.д.

Чтобы избавить клиентов казино от неприятных последствий, был разработан свод правил ответственной игры. Этих рекомендаций обязаны придерживаться не только клиенты заведений, но и владельцы офлайн-клубов и сайтов с азартными развлечениями.

Казино — это не источник дополнительного дохода

Многие игроки, получив выигрыш, теряют голову и продолжают играть, надеясь сорвать большой куш. Ответственная игра требует относиться к выигрышу как к фортуне и не считать выигрыш главным источником дохода. Это касается почти всех азартных развлечений, кроме спортивного покера.

Что делать, если удача отвернулась?

Игровые автоматы настроены таким образом, что их алгоритмы подчиняются только воле случая. Для того чтобы получить лицензию на слоты, заведение должно предоставить лицензию, которая не допускает постороннего вмешательства во внутренние алгоритмы, заложенные производителем. Всегда есть возможность выиграть джекпот, но это тоже дело случая. Чтобы не потратить все деньги, необходимо соблюдать правила ответственной игры:

Установите ограничения на расходы. Выделите сумму денег, которую не жалко потратить. Количество средств не должно негативно отразиться на семейном бюджете. Не нужно брать взаймы или кредит, чтобы отыграться.

В лицензионных онлайн-казино имеется множество инструментов, позволяющих контролировать расходы и при необходимости ограничить доступ к аккаунту по просьбе его владельца или близких родственников игрока.

Не играйте, не изучив правила

Бывают случаи, когда клиенты садятся за покерный стол, блэкджек или баккару, не изучив правил. Из-за незнания правил посетитель совершает неправильные действия, приводящие к проигрышам. Это правило относится и к игровым автоматам.

Ответственная игра предполагает серьезный подход к каждому азартному развлечению. Перед тем как сделать ставку, изучите правила, процент отдачи. Виртуальные клубы предлагают демонстрационные версии, которые можно запускать без денег.

Возрастные и другие ограничения

Граждане Украины, которым не исполнился 21 год, не смогут попасть в игорный зал или сделать ставку в онлайн-казино. Закон требует прохождения верификации, предъявления паспорта на входе в заведение службе охраны или отправки отсканированных страниц документа по электронному адресу для полноценной активации аккаунта.

Также под ограничения попадают лица, имеющие финансовые обязательства: кредиты, алименты, ипотеку и т.д. Контроль посетителей осуществляется через единую базу данных КРАИЛ. Попадание в «черный список» в рамках правил ответственной игры влечет за собой полный или частичный запрет на услуг и казино.