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Соответствует нацинтересам. Салливан ответил на призывы республиканцев прекратить поддержку Украины

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 02:48
Соответствует нацинтересам. Салливан ответил на призывы республиканцев прекратить поддержку Украины Фото: советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Помощь Украине совпадает с интересами национальной безопасности США, поэтому администрация президента продолжит уделять ей внимание.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Комментируя заявления некоторых республиканцев на эту тему, он заявил, что "слышал голоса, утверждавшие, что США должны сосредоточиться на происходящем дома". Однако, отметил Салливан, предыдущие президенты страны как от Демократической, так и от Республиканской партии действовали сразу на обоих направлениях.

"Мы можем заботиться о наших людях внутри страны и делать далеко идущие инвестиции в наш средний класс, чтобы иметь хорошо оплачиваемую работу на будущие годы и десятилетия, а также отстаивать уважаемые ценности во всем мире, в том числе ценности свободы и свободу народа Украины ",- сказал он.

Салливан подчеркнул, что у США есть "существенные обязательства" по всему миру, которые "непосредственно касаются национальной безопасности и благосостояния людей в этой стране", и Америка выполнит эти обязательства.

Напомним, что 19 апреля США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

А предварительный пакет военной помощи Украине США анонсировали 4 апреля. В него вошло вооружение стоимостью около 2,6 млрд. долларов.

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