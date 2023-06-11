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Ответ Пригожину. Шойгу приказал всем ЧВК подписать контракты с Минобороны РФ

Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем "добровольческим отрядам", воюющим против Украины, до 1 июля подписать контракты с армией. Это касается всех ЧВК, в том числе и "вагнеровцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение, опубликованное Минобороны РФ.

Российские чиновники утверждают, что контракт предоставит так называемым "добровольческим формированием" необходимый правовой статус, создаст "единые подходы к организации всестороннего обеспечения".

В Минобороны РФ отметили, что наемники имеют возможность подписать индивидуальные контракты как с отрядами, так и с министерством напрямую.

Следует отметить, что "добровольческими отрядами" в России называют частные военные компании, поскольку их деятельность официально запрещена в РФ. Это касается и "вагнеровцев", владельцем которых является Евгений Пригожин.

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Ссора между владельцем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным и чиновниками из Минобороны РФ продолжается уже в течение нескольких месяцев. Пригожин активно критикует министра Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова за провалы на фронте.

Основатель "вагнеровцев" приписывает себе "успехи", а после очередного конфликта он приказал вывести своих боевиков из Бахмута. На фоне продвижения ВСУ на Бахмутском направлении риторика Пригожина усиливается.

В ГУР Минобороны считают, что главари оккупантов боятся ответственности за неизбежное поражение России в войне, поэтому устраивают публичные ссоры.

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