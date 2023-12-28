Отдыхать дольше, но без оплаты. Как изменились условия отпусков во время войны

В Украине увеличили продолжительность отпусков, однако без сохранения зарплаты, а мобилизованные теперь смогут получить компенсации за неиспользованные дни отдыха. 24 декабря вступили в силу соответствующие изменения в трудовом законодательстве. Нововведения инициировали в Раде с учетом реалий военного положения.

Подробнее об изменениях в правилах предоставления и использования отпусков, а также о переносе выходных – на РБК-Украина ниже.

Отпуск во время военного положения

В трудовом законодательстве ранее действовала норма о том, что в период военного положения продолжительность основного отпуска не может превышать 24 дня в году. Лицам, имеющим право на более длительный отпуск при разных условиях, работодатель мог предоставить эти дополнительные неиспользованные дни отдыха (или выплатить денежную компенсацию за них) уже после завершения военного положения.

Однако с принятием нового закона правила изменились. Теперь дни отпуска свыше 24 дней работодатель может предоставить после военного положения без сохранения заработной платы.

Исключение: отпуска для руководящих работников заведений образования, учебных подразделений других учреждений, педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Кроме того, во время действия военного положения работодатель может отказать в ежегодном и любом другом отпуске работникам, привлеченным к производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания. Ранее эта норма применялась только для работников предприятий критической инфраструктуры (она продолжит действовать).

Исключение: отказать не могут в социальном отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком до трех лет.

Отпуск за свой счет: продолжительность увеличили

В законе увеличили продолжительность отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам или по другим причинам с 15 до 30 дней в году.

В законе прописаны правила для "карантинного" отпуска. Если работник нуждается в самоизоляции во время эпидемий, пандемий работодатель может предоставить отпуск без сохранения зарплаты и без ограничения срока.

Работник может уйти в отпуск без сохранения зарплаты и ограничений по сроку во время военного положения, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера.

Продолжительность вышеупомянутых видов отпусков определяется соглашением между работодателем и работником.

Время пребывания в таких отпусках не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.

Что нужно знать мобилизованным

Граждане, которые мобилизовались в ряды Сил обороны после объявления военного положения, имеют право на денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска (для родителей детей с инвалидностью подгруппы А I группы).

Фото: военным будут выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск (Getty Images)

Заявление на выплату компенсации необходимо подать не позднее последнего дня месяца, в котором работник был освобожден от работы в связи с призывом на военную службу. Отметим, ранее компенсацию за неиспользованный отпуск можно было получить при увольнении с места работы.

Еще одна норма закона подразумевает, что после увольнения с военной службы в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации лицу будет предоставлено право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 60 дней. Она включается в страховой стаж.

Кроме того, педагогическим и научно-педагогическим работникам, которые были мобилизованы на военную службу во время военного положения, с 24 декабря 2023 отменили сохранение среднего заработка с последнего места работы перед призывом.

Перенос выходных

Согласно новым нормам законодательства, решение о переносе выходных и рабочих дней, кроме случаев установленных КЗоТ, определяется трудовым и/или коллективным договором, или по распоряжению работодателя.

В частности, речь идет о положении ст. 67 Кодекса законов о труде: "В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего".

Ранее в КЗоТ была норма, что перенос выходных рекомендует Кабмин, и на основании этого работодатель издает приказ. Теперь это положение отсутствует в Кодексе.

Отметим, что на время действия военного положения в Украине дополнительные выходные на праздники были отменены законом "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Отпуск при рождении ребенка

Члены семьи могут взять одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка в течение трех месяцев с даты его рождения продолжительностью 14 календарных дней.

Фото: члены семьи могут взять отпуск при рождении ребенка (Getty Images)

Такой отпуск дают отцу ребенка или родственникам. Однако в некоторых случаях есть дополнительные требования:

Если отец не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они живут вместе, для отпуска следует предоставить заявление матери и свидетельство о рождении ребенка, в котором указана соответствующая информация об отце.

Бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник могут получить отпуск по уходу за ребенком на основании заявления одинокой матери (одинокого отца) этого ребенка.