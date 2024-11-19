"Отдохнула и к работе". Магучих поделилась планами на зимний сезон

Главное событие зимней части сезона – чемпионат мира в помещении, который состоится 21-23 марта 2025 в китайском Нанкине. Перед ним пройдет первенство Европы в помещении, его примет нидерландский Апельдорн (6-9 марта).

"В декабре начинается моя подготовка. Год будет насыщенным. Во-первых, зимний сезон: в 2025 запланированы чемпионаты Европы и мира в помещении. А в конце сентября будет главный старт - чемпионат мира в Токио. Немного отдохнули и к работе", - рассказала легкоатлетка.

Ярослава Магучих на закрытых аренах

Зимние старты обладают особой спецификой, хотя чаще рассматриваются ведущими атлетами, как возможность подготовиться к главным соревнованиям, проходящим на открытых аренах. Магучих неоднократно побеждала на подобных турнирах.

На чемпионатах мира в закрытых помещениях она была лучшей в 2022 году в сербском Белграде. А в 2024-м, в британском Глазго, стала второй, проиграв своей главной конкурентке – австралийке Николе Олислагерс.

В коллекции Магучих два "золота" зимних европейских первенств. В 2021-м она победила в польской Торуни, а в 2023-м – в турецком Стамбуле. Также она неоднократно была победительницей и призером чемпионатов Украины в помещениях.