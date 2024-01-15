"Возмездие" за А-50. В ЦПД спрогнозировали ракетные удары россиян по Украине

Россияне могут уже в ближайшие дни совершить ракетные удары по Украине. Такая угроза есть после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Facebook .

Как отметили в Центре, после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22 пропагандисты РФ могут начать информационную кампанию с угрозами насчет "ударов возмездия".

Главная цель таких заявлений - это запугивание украинцев и снижение морального духа.

"Также в ближайшие дни Центр прогнозирует ракетные обстрелы. Поэтому реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - уточняют в ЦПД.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 14 января, вечером источники РБК-Украина в Силах обороны рассказали о том, что над Азовским морем были уничтожены самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22.

Уже сегодня, 15 января, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что украинские военные уничтожили такие самолеты врага.

При этом спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила о том, что уничтожение вражеских самолетов может отсрочить ракетные удары по Украине.

Более детально об уничтожении российских самолетов - в материале РБК-Украина.