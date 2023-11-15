ua en ru
Ср, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зрелищный слэм-данк дебютанта сезона не спас "Детройт": момент дня в НБА

Детройт, Среда 15 ноября 2023 10:49
UA EN RU
Зрелищный слэм-данк дебютанта сезона не спас "Детройт": момент дня в НБА Фото: Осар Томпсон не заметил сопротивления оппонента (cbssports.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Детройт Пистонс" Осар Томпсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

20-летний американец поразил эпизодом в третьей четверти противостояния с "Атлантой". Проспект получил передачу Каннингема через полплощадки, вошел в зону атаки и из-под Капелы внешне легко положил одной рукой сверху.

Стараний Томпсона и других, однако, не хватило для успеха на домашней арене. "Детройт" уступил "Хокс" (120:126) и продолжил серию поражений до девяти матчей. "Пистонс" – безнадежный аутсайдер Восточной конференции НБА с рекордом 2:10.

Самым результативным в поединке стал защитник "Атланты" Деджонте Мюррей. Он оформил дабл-дабл (32 очка, 5 подборов, 10 передач). В то же время Томпсон стал вторым бомбрадиром "Детройта" (21 пункт).

Кто такой Осар Томпсон

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне не выступал ради Overtime Elite. На драфте НБА-2023 выбран "Пистонс" под пятым номером.

Дебютировал на уровне ассоциации в конце октября. Стал самым молодым баскетболистом в истории соревнований с пятью блок-шотами в премьерном матче на уровне НБА. Поединок против "Атланты" ознаменовался новым персональным рекордом результативности американца.

Брат-близнец – Амен Томпсон – был выбран "Хьюстоном" четвертым на драфте этого года. Они начали заниматься баскетболом в 7 лет под руководством отца, а спортивным идолом близнецов стал Леброн Джеймс.

К слову, накануне защитник "Никс" Харт возглавил хит-парад моментов с трюком против "Бостона".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Не время говорить. Почему Украина далека от мирной сделки с РФ и что об этом думает Запад
Не время говорить. Почему Украина далека от мирной сделки с РФ и что об этом думает Запад
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом