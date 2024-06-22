Известный китайский производитель запретил продавать свои авто в РФ и Белоруссии

Следует отметить, что в Беларуси электромобили Zeekr были официально поставлены, но в России представительство этого бренда так и не было открыто.

Несмотря на это, машины поступали неофициально, и спрос на них был внушительным: за 2023 год в России было продано 3,7 тыс. автомобилей Zeekr, а за первые пять месяцев 2024 года этот показатель уже составил 4000 проданных машин.

В то же время неизвестно, как именно будет ограничиваться неофициальный импорт автомобилей Zeekr в Россию. По источникам из Китая, Zeekr могут заблокировать мультимедийную систему на территории РФ, поскольку многие функции автомобиля управляются через центральный экран.

Причина прекращения продаж Zeekr в России и Беларуси очевидна: китайский концерн Geely будет избегать риска попадания под санкции. Для Zeekr европейский рынок кажется более перспективным, поскольку там продается гораздо больше автомобилей.

14-й пакет санкций ЕС проит России

На днях стало известно, что послы стран Европейского союза согласовали 14 пакет санкций против России.

Позже Bloomberg написало, что эти меры впервые коснутся сжиженного природного газа РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.