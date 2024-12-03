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Известные сети АЗС в 3 квартале 2024 года заплатили в бюджет 2,6 млрд гривен

Вторник 03 декабря 2024 13:51
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Известные сети АЗС в 3 квартале 2024 года заплатили в бюджет 2,6 млрд гривен Фото: известные сети АЗС в 3 квартале 2024 года заплатили в бюджет 2,6 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Известные сети АЗС – Окко, WOG, Моtto, UPG, "БРСМ-Нафта", KLO – в 3 квартале 2024 года обеспечили поступление в государственный бюджет на уровне 2,61 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна.

"По ТОП-10 сетей по количеству АЗС (сети "Oкко", WOG, "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, KLO, Shell, VST, Motto) общая оплата в 3 квартале составила 2,609 против 2,655 млрд грн в 2 квартале 2024 года", - отметил эксперт.

Как сообщалось, в 2024 году средняя зарплата в известных сетях АЗС – в частности Oкко, WOG, "Параллель", "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, "Укрнафта", Motto, KLO – выросла в среднем на 30 –35%.

Ранее РБК-Украина сообщало, почему важно выбрать правильную АЗС в незнакомом регионе.

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АЗС БРСМ-Нафта ОККО
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