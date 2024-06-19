Добывающие компании сталкиваются с недобросовестными подходами налоговиков, - юрист

Эти котировки используются для обложения рентной платы по добыче полезных ископаемых, но налоговики используют их для определения цены в трансфертном ценообразовании.

"Сомнения трактуют в пользу налогоплательщика" или "сомнения трактуют в пользу налогового органа" - вопрос, который часто становится предметом судебных разбирательств", - отметил Дядюк.

По его словам, в настоящее время налоговые органы применяют к налогоплательщикам ответственность за умышленные виновные нарушения, которые на момент совершения не определялись как нарушение в Налоговом кодексе, прямо нарушающее предписания Конституции Украины.

Также Дядюк обратил внимание на проблему противоречивого поведения налоговых органов.

"Запрет противоречивого поведения и практика ЕСПЧ являются ключевыми факторами в разрешении налоговых споров", - подчеркнул юрист, ссылаясь на ЕСПЧ и соответствующие решения Верховного суда, которые активно используют их.