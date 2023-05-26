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Восстановление Украины будет прозрачным. Мининфраструктуры обяжут обнародовать все расходы

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Правительство обязало распорядителей и Мининфраструктуры ежемесячно обнародовать отчеты по использованию средств, направленных на восстановление Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Совершенствуем механизм использования средств из Фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Вносим изменения в Порядок использования средств, собранных в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского United24", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, сегодня, 26 мая, позволил передавать ресурсы, направленные на восстановление имущества и инфраструктуры, которые были разрушены в результате российской агрессии, другому главному распорядителю бюджетных средств.

А также, премьер сообщил, что Правительство обязало распорядителей и Мининфраструктуры ежемесячно на сайте обнародовать отчеты о поступлениях и о расходах.

"Все должно быть максимально прозрачно, чтобы благотворители, доноры из разных уголков мира понимали, как их пожертвования помогают Украине", - подчеркнул Шмыгаль.

Восстановление поврежденного имущества

В начале мая, Правительство запустило программу "єВідновлення", согласно которой все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться получить государственную помощь для восстановления своего жилья. В данной программе речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонт кровли и тому подобное.

О том, как считать стоимость восстановления жилья можно узнать в материале РБК-Украина.

Услуга в "Дії" работает по принципу, похожему на "єПідтримку".

После подачи заявки на получение компенсации, вы сможете открыть карту "єВідновлення" в одном из 5 банков-партнеров: "А-Банк", monobank, "ПриватБанк", ПУМБ, Sense Bank.

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