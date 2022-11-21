Восстановление сетей и технических возможностей поставки электроэнергии продолжается круглосуточно, - Зеленский

"Восстановление сетей и технических возможностей поставки, разминирование линий электропередачи, ремонты - продолжается круглосуточно", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что вечером 20 ноября стабилизационные отключения света были в 15 областях и Киеве.

"Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и громадам", - подчеркнул он.

Кроме этого, президент поблагодарил энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций - всех, кто работает ради украинцев.