RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Восстановление сетей и технических возможностей поставки электроэнергии продолжается круглосуточно, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Энергетикам удалось облегчить ситуацию со светом в части регионов, где еще 19 ноября было очень много реальных проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Восстановление сетей и технических возможностей поставки, разминирование линий электропередачи, ремонты - продолжается круглосуточно", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что вечером 20 ноября стабилизационные отключения света были в 15 областях и Киеве.

"Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и громадам", - подчеркнул он.

Кроме этого, президент поблагодарил энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций - всех, кто работает ради украинцев.

Напомним, 21 ноября в Украине с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЭлектроэнергия