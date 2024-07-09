ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Восстановление Ивано-Франковского университета нефти и газа завершат к учебному году, - Чернышов

Вторник 09 июля 2024 11:41
UA EN RU
Восстановление Ивано-Франковского университета нефти и газа завершат к учебному году, - Чернышов Фото: восстановительные работы в Ивано-Франковском университете нефти и газа завершат к началу учебного года (naftogaz.com)
Автор: Александр Мороз

Завершить восстановительные работы в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, потерпевшего разрушения в результате вражеских обстрелов, планируется к началу учебного года.

Об этом заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Как только мы узнали о трагедии, сразу решили помочь и профинансировать восстановительные работы. Кроме этого, представители группы "Нафтогаз" работают на месте совместно со специалистами университета. Для многих нефтегазовцев ИФНТУНГ - это альма-матер", - отметил Чернышев.

По его словам, университет готовит уникальных специалистов, будущих поколений, которые будут продолжать развивать нефтегазовую отрасль. Поэтому его восстановление - дело чести.

Напомним, 22 июня 2024 года российские ракеты повредили 14 зданий учебного заведения, 815 окон, 25 входных дверей и около 1160 квадратных метров кровли. В общей сложности университет понес убытки на 100 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине